Темы дня

124 221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • василий молостов
    меркель-это для поддержки путина..он им нужен..второе сам путин с экрана тиви..говорил что мы знали ..вот и все дела ...Почему Путин не в...
  • василий молостов
    в инете проходила нформация что кремль отговаривал.януковичаот применения силыПочему Путин не в...
  • Владимир Варламов
    Странный пост! Ведь общеизвестно, со слов Меркель и Макрона, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы модерн...Почему Путин не в...

Как неиноагенты гадят отношениям России и Китая

Как неиноагенты гадят отношениям России и Китая

Китай – сложный партнёр, пожалуй, самый сложный для всех, в том числе для России. Вспоминаю откровения Венедиктова, который когда-то давно вынужден был констатировать: Путин на переговорах делает любого и только с китайцами у него обычно ничья.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх