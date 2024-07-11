Уимблдон. 1/2 финала. Медведев сыграет с Алькарасом, Джокович – с Музетти

Семикратный чемпион Новак Джокович встретится с Лоренцо Музетти. Сетка здесь. «Уимблдон» Лондон, Великобритания 1 – 14 июля 2024 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 50 000 000 фунтов Открытые корты, трава 1/2 финала Даниил Медведев (Россия) Карлос Алькарас (Испания) Дата проведения 12 июля, 15.
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