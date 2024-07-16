Экс-агент ЦРУ Джонсон: НАТО планирует открыть офис на Ближнем Востоке

Экс-агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон на прямой трансляции канала YouTube «Geopolitical Trends» сообщил, что Североатлантический альянс разместил новый офис на Ближнем Востоке, так как блок заинтересован в развязке очередного конфликта для оправдания своего существования.