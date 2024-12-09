В Госдуме раскрыли, кто поможет россиянам в новогоднюю ночь в случае ЧП

Депутат Чаплин: в Новый год в усиленном режиме работают скорая и аварийки Скорая помощь, аварийные службы, а также травмпункты будут работать в новогоднюю ночь в режиме повышенной готовности, рассказал NEWS.
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