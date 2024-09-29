Рынок гаджетов: ценовая война

Известнейшие бренды — производители электроники, в том числе Samsung, Xiaomi, Vivo, Realme, LG, Honor, boAt и iQOO, агрессивно снижают цены в своих онлайн-магазинах и на платформах «напрямую к потребителю» (D2C).
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