Единая информационная система в контрактных закупках: какую роль её данные играют в споре

Введение Цифровизация контрактных закупок (то есть закупок для государственных и муниципальных нужд, регулируемых Законом № 44-ФЗ) — это перевод процедур определения поставщика и исполнения государственных и муниципальных контрактов в электронную форму, осуществляемую через единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок.