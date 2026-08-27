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Единая информационная система в контрактных закупках: какую роль её данные играют в споре

Введение Цифровизация контрактных закупок (то есть закупок для государственных и муниципальных нужд, регулируемых Законом № 44-ФЗ) — это перевод процедур определения поставщика и исполнения государственных и муниципальных контрактов в электронную форму, осуществляемую через единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок.

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