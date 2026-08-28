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Ещенко готов пройти стажировку у Фабрегаса совместно с Боккетти: «Надо делать визу и лететь»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение экс-игрока красно-белых Сальваторе Боккетти пройти стажировку у главного тренера «Комо» Сеска Фабрегаса.

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