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ТАСС: Инфраструктуру для атомных подводных лодок спецназначения достроят к 2024 году

ТАСС: Инфраструктуру для атомных подводных лодок спецназначения достроят к 2024 году

«ТАСС» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что процесс строительства инфраструктурных объектов на береговой линии в новом пункте базирования атомных лодок спецназначения «Белгород» и «Хабаровск» будет завершен к началу следующего года.

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