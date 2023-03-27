ТАСС: Инфраструктуру для атомных подводных лодок спецназначения достроят к 2024 году

«ТАСС» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что процесс строительства инфраструктурных объектов на береговой линии в новом пункте базирования атомных лодок спецназначения «Белгород» и «Хабаровск» будет завершен к началу следующего года.
«ТАСС» со ссылкой на анонимный источник сообщил, что процесс строительства инфраструктурных объектов на береговой линии в новом пункте базирования атомных лодок спецназначения «Белгород» и «Хабаровск» будет завершен к началу следующего года.
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