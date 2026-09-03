Олег ТЕРЁХИН: «Зенит» никогда в жизни не отдал бы Мостового конкурентам

В «Краснодар» - нет, а «Локомотив» - пожалуйста, бороться за выживание «Спорт уик-энд» поговорил с бывшим нападающим московских «Динамо» и «Локомотива» Олегом Терёхиным.
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