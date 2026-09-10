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Что скрывалось за последствиями трагедии 11 сентября в США

Что скрывалось за последствиями трагедии 11 сентября в США

11 сентября 2001 года стало одной из самых трагических дат в современной истории. Утро, которое должно было быть обычным рабочим днём для тысяч жителей Нью-Йорка, Вашингтона и других городов США, изменило ход мировой политики и оставило глубокий след в памяти миллионов людей.

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