Автомобиль провалился сквозь землю: новая фобия владельцев гаражей

Недавний инцидент в Воронеже стал настоящей сенсацией и привлек внимание местных жителей и СМИ. В Центральном районе города автомобиль россиянина неожиданно провалился под землю в гараже, что стало следствием коммунальной аварии.
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