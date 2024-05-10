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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Караваев о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» может проиграть только сам себе, когда собран и на пике. Сейчас нужно собраться»

В настоящий момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 51 очко. Занимающие второе и третье место «Краснодар» и «Динамо» имеют по 50 очков.

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