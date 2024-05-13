Ольга Любимова рассказала о планах Минкульта на будущее

Мир-дверь-мяч. Если сказать по английски, а послушать по русски...

Сергей Роднов

Думали ее уберут,она человек бескультурный и не понимает ни черта в культуре, Бурляева надо было поставить, За 6 лет все профукает ,пусть изучит как работала Фурцева, может, что осядет в башке.