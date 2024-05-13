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Ольга Любимова рассказала о планах Минкульта на будущее

Ольга Любимова рассказала о планах Минкульта на будущее

12 мая исполняющая обязанности министра культуры Российской Федерации Ольга Любимова провела встречу с членами Комитета Государственной Думы по культуре, на которой рассказала об успехах и планах своего ведомства.

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Комментарии
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дмитрий чагин
Мир-дверь-мяч. Если сказать по английски, а послушать по русски...
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16 час.
АЕ
Анна Егорова
Коммент гениальный! Когда уже прекратят поощрять профнепригодность?!
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15 час.
Сергей Роднов
Думали ее уберут,она человек бескультурный и не понимает ни черта в культуре, Бурляева надо было поставить, За  6 лет все профукает ,пусть изучит как работала Фурцева, может, что осядет в башке.
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12 час.

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