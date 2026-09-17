Роднина заступилась за Александра Овечкина: «Он себе никогда не изменял»

Ирина Роднина встала на защиту Александра Овечкина после критики за участие в агитационном ролике «Единой России».
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Это оно в трудные для России времена свалила в Пиндосию. зарабатывать себе пенсию. Когда всё наладилось вернулась но не пошла учить ребятишек а уселась на волосатую должность в госдуре. А теперь учит нас как жить и за кого голосовать. Люди человеки все на выборы не дадим антинародной партии ЕР снова захватить власть.