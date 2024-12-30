Царьград Цепочку расшифровал Малькевич Коллаж Царьграда Таджики были. Узбек - тоже. Кто совершит теракт следующим? Цепочку расшифровал Малькевич.
Таджики были. Узбек - тоже. Кто совершит теракт следующим?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Daddy Bo
Ну, это уже было сказано: "Пока Россия пьёт, она непобедима".
Ответить
20 час.
вд
валерий двойнишников
Ну, если только таких, как Александр, защитник убийц и насильников, из бывших советских,типа республик...
Ответить
17 час.
Олег Пиманов
Согласен.Этим надо численное превосходство.В одиночку -трусы
Ответить
1 час.
Свежие комментарии