Таджики были. Узбек - тоже. Кто совершит теракт следующим?

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Комментарии
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Daddy Bo
Ну, это уже было сказано: &quot;Пока Россия пьёт, она непобедима&quot;.
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20 час.
вд
валерий двойнишников
Ну, если только таких, как Александр, защитник убийц и насильников, из бывших советских,типа республик...
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17 час.
Олег Пиманов
Согласен.Этим надо численное превосходство.В одиночку -трусы
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1 час.

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