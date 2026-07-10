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ИА Реалист

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США подтвердили продолжение технических переговоров с Ираном

США подтвердили продолжение технических переговоров с Ираном

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 10 июля высокопоставленный представитель администрации США заявил, что технические переговоры с Ираном продолжаются, несмотря на эскалацию вооружённого противостояния в Ормузском проливе.

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