В Марий Эл опровергли принуждение бизнеса жертвовать на мобилизацию

Информацию о том, что предпринимателей в Марий Эл вынуждают жертвовать 1% прибыли за получение брони на освобождение сотрудников от частичной мобилизации, опровергли власти региона, 5 октября сообщила пресс-служба Минэкономразвития Марий Эл.