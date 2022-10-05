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В Марий Эл опровергли принуждение бизнеса жертвовать на мобилизацию

В Марий Эл опровергли принуждение бизнеса жертвовать на мобилизацию

Информацию о том, что предпринимателей в Марий Эл вынуждают жертвовать 1% прибыли за получение брони на освобождение сотрудников от частичной мобилизации, опровергли власти региона, 5 октября сообщила пресс-служба Минэкономразвития Марий Эл.

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