Шойгу: некоторые факторы на Украине осложняют процесс мирного урегулирования

В стране действует запрет на территориальные изменения Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что в настоящий момент на Украине одновременно имеют место ряд факторов, которые осложняют процесс мирного урегулирования.
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