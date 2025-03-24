Дома в Горроще останутся без воды 24 марта в Рязани

Ограничение связано с необходимостью провести аварийно-восстановительные работы на водопроводе. Ресурса не будет с 10:30 до 12:30 на следующих улицах: Дзержинского в доме № 62 корпус 1; Пушкина в доме № 38; Стройкова в доме № 11 и Татарская в доме № 14.