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FiNE NEWS

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В Ираке запущен спутниковый интернет Starlink для улучшения связи в стране

Ирак подписал официальное соглашение с Starlink — спутниковым интернет-сервисом американской компании Илона Маска, что позволит обеспечить доступ к высокоскоростному и безопасному интернету по всей стране.

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