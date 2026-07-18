В Ираке запущен спутниковый интернет Starlink для улучшения связи в стране

Ирак подписал официальное соглашение с Starlink — спутниковым интернет-сервисом американской компании Илона Маска, что позволит обеспечить доступ к высокоскоростному и безопасному интернету по всей стране.
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