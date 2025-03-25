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Эксперт рассказала о способах справиться с выгоранием на работе

Эксперт рассказала о способах справиться с выгоранием на работе

Профессиональное выгорание — это частое явление в современном мире. О том, как справиться с этим состоянием, 26 марта «Известиям» рассказала HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева.

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