Эксперт рассказала о способах справиться с выгоранием на работе

Профессиональное выгорание — это частое явление в современном мире. О том, как справиться с этим состоянием, 26 марта «Известиям» рассказала HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева.
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