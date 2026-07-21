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Царьград

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Боевик ВСУ пытался отправить по почте украденные в ДНР кованые ворота

Боевик ВСУ пытался отправить по почте украденные в ДНР кованые ворота

Военному отказали в пересылке, сославшись на требования по габаритам.Украинский военный пытался отправить украденные кованые ворота через службу доставки "Новая почта" в Родинском Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости местный житель Роман Красильников.

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