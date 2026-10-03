Движение поездов от "Серпуховской" до "Нагорной" в метро Москвы было прервано на полчаса

Департамент транспорта Москвы сообщил о сбое движения поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (девятой, серой ветки) московского метро в 17:44 в субботу, 3 октября 2026 года.
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