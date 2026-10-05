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ТвГТУ в рейтинге UI Green Metric: стабильность в топ-20 «зелёных» вузов России

ТвГТУ в рейтинге UI Green Metric: стабильность в топ-20 «зелёных» вузов России

Тверской государственный технический университет подтвердил свои позиции в международном рейтинге экологичности вузов UI Green Metric World University Ranking — в 2026 году ТвГТУ занял 16-е место среди 51 российского университета, вошедшего в рейтинг, и 745-е место в глобальном списке из 2016 вузов.

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