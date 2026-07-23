Госдума приняла закон об учёте медпомощи ветеранам спецоперации в системе ОМС

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект об учете в системе ОМС медицинской помощи, оказанной ветеранам боевых действий — участникам спецоперации, а также членам семей тех, кто погиб при выполнении ее задач или умер после увольнения вследствие полученных ранений и заболеваний.