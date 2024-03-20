В Роскачестве подтвердили, что Google и Apple могут отключить смартфоны в РФ

Компании Google и Apple технически могут отключить все свои смартфоны в России так, что они превратятся в «кирпичи», заявил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко РИА «Новости».
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