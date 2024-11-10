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Водитель погиб при наезде на дерево под Ветлугой

Водитель погиб при наезде на дерево под Ветлугой

Смертельное ДТП случилось в Ветлужском районе.Это произошло сегодня утром на 31-ом км автодороги село Белышево – посёлок имени Калинина.

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