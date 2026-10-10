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Царьград

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Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком хлопке в ночь на 10 октября

Жители Ростова-на-Дону сообщили о громком хлопке в ночь на 10 октября

Около двух часов ночи 10 октября грохот, похожий на взрыв, был слышен в центре и на западе Ростова-на-Дону, незадолго до этого в регионе вводился режим беспилотной опасности.

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