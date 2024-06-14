Опыт обеспечения применения современной инновационной продукции строительного назначения на городских объектах обсудили в столице

В Москве обсудили вопросы в области контроля качества и обеспечения применения современной, в том числе инновационной продукции строительного назначения на городских объектах в рамках совместного заседания Межотраслевой комиссии по развитию систем оценки качества продукции, работ и услуг и Комитета по техническому регулированию и экспертизе Российского союза строителей.