Какой человек приносит своей стране максимум пользы

Из каждого смартфона людей призывают бросить свою работу и найти новую на просторах интернета. А что дальше? В нашей рубрике #советы_мудрецов_от_хакнем®️ — Джонатан Свифт: Кто полезней для своей страны? Джонатан Свифт (1667-1745) — английский сатирик, публицист, автор «Гулливера», и этого вполне достаточно.