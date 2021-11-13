Хакнем

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Какой человек приносит своей стране максимум пользы

Какой человек приносит своей стране максимум пользы

Из каждого смартфона людей призывают бросить свою работу и найти новую на просторах интернета. А что дальше? В нашей рубрике #советы_мудрецов_от_хакнем®️ — Джонатан Свифт: Кто полезней для своей страны? Джонатан Свифт (1667-1745) — английский сатирик, публицист, автор «Гулливера», и этого вполне достаточно.

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