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RT Russia

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Учёный Габдуллин: в Подмосковье встречаются ископаемые морские рифы

Учёный Габдуллин: в Подмосковье встречаются ископаемые морские рифы

Комментируя в беседе с RT новость о находке в австралийском штате Квинсленд ископаемых остатков коралловых рифов, заместитель директора ГЕОХИ РАН, доктор геолого-минералогических наук Руслан Габдуллин отметил, что в целом это далеко не единственное геологическое отложение такого типа на планете, хотя и редкое для Австралии.

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