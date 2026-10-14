Учёный Габдуллин: в Подмосковье встречаются ископаемые морские рифы

Комментируя в беседе с RT новость о находке в австралийском штате Квинсленд ископаемых остатков коралловых рифов, заместитель директора ГЕОХИ РАН, доктор геолого-минералогических наук Руслан Габдуллин отметил, что в целом это далеко не единственное геологическое отложение такого типа на планете, хотя и редкое для Австралии.
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