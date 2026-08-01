Минобороны: силы ПВО сбили 743 беспилотника и 15 авиабомб

За сутки уничтожены 15 авиационных бомб и 743 беспилотника самолетного типа.Министерство обороны России представило очередную сводку о ходе специальной военной операции по состоянию на 1 августа 2026 года.
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