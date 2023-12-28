СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 947 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Кочегаров
    Всё правильно написано, особенно правильно: "Нужна просто элементарная воля государства по решению определенных вопро...Две беды: мигрант...
  • Василий Оснач
    В первую очередь нужно всех ставить на налоговый учёт проживают в стране пусть не уклоняются от налогов, это преступл...Две беды: мигрант...
  • Гость Гатапонта
    Расстрельная статья необходима, но с нашей судебной системой, можно быть обвинённым во всём, что происходило хоть два...Не заметите, как ...

"Все наши тут", но без русских. Мигранты проиграли "ёлочную войну" и пошли ва-банк

"Все наши тут", но без русских. Мигранты проиграли "ёлочную войну" и пошли ва-банк

Недавний "ёлочный бунт", которые устроили мигранты, требуя запретить в школах новогодние мероприятия, с треском провалился.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Романенко
Давно пора отправить по кишлакам, обнаглели
Ответить
15 час.
Геннадий Роженко
Авторов подобных роликов отправлять домой без разговоров... за разжигание межнациональной вражды...  без права повторного въезда.... пожизнено....
Ответить
15 час.
Александр Попов
Всех по АУЛАМ.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх