В одной из многоэтажек в Москве нашли перепуганного леопарда, которого привезли для фотосессии. Подробнее о случившемся сообщила юрист, общественный деятель Валерия Рытвина в беседе с 360.
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