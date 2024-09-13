Центральная Европа готовится к сильнейшим наводнениям. Когда ударит циклон «Борис»

Центральная Европа готовится к наводнениям, которые, по прогнозам метеорологических служб, будут самыми сильными за последние десятилетия: в эти выходные ожидается прохождение циклона «Борис», сообщает агентство France Presse.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии