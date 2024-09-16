Журналист Эскобар: решение по ударам вглубь РФ принято, но США боятся реакции

Бразильский журналист Пепе Эскобар в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что США приняли решение относительно просьбы Украины наносить ракетные удары вглубь территории России, но Вашингтон боится.
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