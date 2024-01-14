Какие продукты полезны для печени, а какие вредны

Эндокринолог и гастроэнтеролог рассказали о том, как сохранить здоровье печени. Функции печени 6 полезных продуктов Что вредно для печени Правила здоровой печени Комментарий эксперта Материал прокомментировали: Валентина Маскаева, врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог клиники превентивной медицины IDEALIST Марии Мерекиной; Екатерина Федосьина, к.