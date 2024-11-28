Bloomberg: по энергосистеме Украины нанесён крупномасштабный удар

Российские военные нанесли второй крупномасштабный удар по энергосистеме Украины, пишет Bloomberg. Как сообщает агентство, оператор электросетей на Украине объявил об экстренных отключениях электроэнергии по всей стране, в том числе в Киеве.
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