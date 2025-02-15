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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Автомобили эвакуировали за незаконную парковку после жалобы горожан

Водители наказаны за нарушения правил парковки в центре Петрозаводска В Госавтоинспекцию Петрозаводска поступила жалоба от горожан о нарушениях правил парковки на тротуаре в районе дома № 3 по улице Куйбышева.

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