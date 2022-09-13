В Тюмени ищут председателя врачебной летной комиссии. Платить обещают более 150 тысяч

Порядка 150 тысяч рублей за работу предлагают монтажнику натяжных потолков. При этом работодатель обещает сотрудникам без опыта работы организовать обучение мастерству и заработную плату не менее 80-100 тысяч рублей уже в первые месяцы работы.
Порядка 150 тысяч рублей за работу предлагают монтажнику натяжных потолков. При этом работодатель обещает сотрудникам без опыта работы организовать обучение мастерству и заработную плату не менее 80-100 тысяч рублей уже в первые месяцы работы.
Свежие комментарии