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Обозреватель TAC Карпентер открыл неудобную правду о Зеленском

Обозреватель TAC Карпентер открыл неудобную правду о Зеленском

Представление об Украине как о «свободолюбивой демократии», которое продвигают западные СМИ, является ложным, так как киевский режим проявляет все больше признаков авторитарности, заявил обозреватель The American Conservative Тед Гален Карпентер.

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