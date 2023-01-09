Представление об Украине как о «свободолюбивой демократии», которое продвигают западные СМИ, является ложным, так как киевский режим проявляет все больше признаков авторитарности, заявил обозреватель The American Conservative Тед Гален Карпентер.
Представление об Украине как о «свободолюбивой демократии», которое продвигают западные СМИ, является ложным, так как киевский режим проявляет все больше признаков авторитарности, заявил обозреватель The American Conservative Тед Гален Карпентер.
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