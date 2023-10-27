7 автомобилей на авиационных двигателях, которые, кажется, вот-вот взлетят

Когда скорость, это главное. Сделать машину на авиационном двигателе можно, вот только появляются на рынке такие совсем не часто, даже несмотря на то, что многие автомобильные компании достаточно тесно связаны с авиационным бизнесом.
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