В Подмосковье бригадир ремонтников зарезал коллегу в драке и закопал труп под снегом

Пропавший без вести в Подмосковье более недели назад 30-летний бригадир ремонтников был убит. По подозрению в преступлении задержали его коллегу, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
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