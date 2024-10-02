📢Внимание - учебная тревога. В Омске и районах области сегодня проверят работу экстренных систем оповещения.
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📢Внимание - учебная тревога. В Омске и районах области сегодня проверят работу экстренных систем оповещения.