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Происшествия

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В Самаре сотрудники полиции и общественники регионального главка МВД провели встречи с учащимися, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В Самарской области полицейские и общественники в День солидарности в борьбе с терроризмом провели цикл профилактических встреч с учащимися образовательных организаций.

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