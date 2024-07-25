В ФБР нашелся сотрудник, недовольный выживанием Трампа

По крайней мере один сотрудник ФБР выразил — разочарование тем, что Трамп не был убит во время покушения, признал директор ФБР Крис Рэй на слушаниях в конгрессе США, сообщил 24 июля сайт The Gateway Pundit.
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