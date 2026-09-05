НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БИЗНЕС ЖУРНАЛ

70 подписчиков

ВС РФ нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам металлургической и логистической инфраструктуры Украины

ВС РФ нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам металлургической и логистической инфраструктуры Украины

Поражены металлургический комбинат «Каметсталь» и Днепровский металлургический завод, логистический центр ВСУ, электроподстанция и центр радио- и радиотехнической разведки.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым