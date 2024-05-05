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Какие 11 бытовых вещей нужно выбрасывать каждый месяц

Какие 11 бытовых вещей нужно выбрасывать каждый месяц

Какие 11 бытовых вещей нужно выбрасывать каждый месяц Алёна ЮрьеваДаже от самых элементарных и безобидных предметов, которыми мы пользуемся каждый день, стоит периодически избавляться, чтобы избежать опасных последствий.

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