Какие 11 бытовых вещей нужно выбрасывать каждый месяц Алёна ЮрьеваДаже от самых элементарных и безобидных предметов, которыми мы пользуемся каждый день, стоит периодически избавляться, чтобы избежать опасных последствий.
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