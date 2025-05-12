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США и Китай договорились о снижении тарифов: 90 дней торгового перемирия

США и Китай договорились о снижении тарифов: 90 дней торгового перемирия

В Женеве успешно завершились переговоры между делегациями США и Китая. Министры Скотт Бессент и Ли Ченьян сообщили о снижении взаимных тарифов на 90 дней и создании механизма для дальнейших дискуссий об экономических отношениях.

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