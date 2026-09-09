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Тысяча волонтёров помогут выбрать героя Верхневолжья

Тысяча волонтёров помогут выбрать героя Верхневолжья

Более тысячи волонтёров будут помогать жителям Тверской области голосовать за финалистов проекта «Народное вече – 2026».

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